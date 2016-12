Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Rykket ut til melding om bilbrann

Meldingen om brann i en bil i Nome, viste seg å være udramatisk. 28.12.2016 kl 10:54 (Oppdatert 11:17)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Midt Telemark Brannvesen på Ulefoss rykket osndag formiddag ut til en bilbrann. I følge 110-sentralen sto bilen i Hjelsethvegen. Politiet rykket også ut til stedet, men kunne etter kort tid melde at brannmeldingen var udramatisk. - Udramatisk. Ikke sikkert at det har vært brann, men motoren hadde "gått varm". Vi avslutter, skriver politiet på Twitter.