Rykket ut til pipebrann

Brannvesenet rykket ut til pipebrann i Bamble i formiddag. 28.12.2016 kl 10:27 (Oppdatert 10:51)

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Brannvesenet rykket tidligere i dag ut til en pipebrann i Europaveien i Bamble. Det melder 110-sentralen i Telemark. Raskt under kontroll 110-sentralen opplyser til Varden at situasjonen ble raskt avklart og at det kun dreide seg om et lite branntilløp. Politiet i Telemark opplyser at de ikke rykket ut til stedet