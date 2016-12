Rykket ut til trafikkulykke mellom lastebil og personbil SNEIET HVERANDRE: Bilen og lastebilen sneiet hverandre. (Foto: Andreas Soltvedt) annonse Ulykken har skjedd på fylkesvei 359 øst for Lunde sentrum. 28.12.2016 kl 12:26 (Oppdatert 13:09)

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30

Alle nødetater rykket ut til ulykken som skjedde like før 12.30.

Politiet skriver på Twitter at det har vært en kollisjon mellom lastebil og personbil, men at det ikke tyder på at det er alvorlig personskade.

Bred transport

Alt tyder på at det er en bred transport og en personbil som har sneiet hverandre. De to kjøretøyene står et stykke fra hverandre, men uten synlige skader.

Ulykken har skejdd rett på utsiden av Lunde mot Ulefoss.

Det er manuell dirkigering på stedet melder Vardens journalist på stedet,