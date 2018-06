Så mye koster jordbæra – og slik blir prisutviklingen DYRE BÆR: Norske jordbær er gode, men foreløpig ganske dyre. Petter Borgestad spår 40 kroner om en uke. (Foto: Torbjørn Tungesvik) TIDLIG MODNING: Petter Borgestad forteller at de første bæra var modne for en uke siden, men da hadde ikke plukkerne kommet ennå. annonse 69,90 er prisen for en kurv norske jordbær i en Meny-butikk i Grenland i dag. Men vi kan vente oss priser under femtilappen om en uke, spår jordbærbonde. 07.06.2018 kl 20:34 (Oppdatert 21:44)

Torbjørn Tungesvik

De norske bæra Varden fant i fruktdisken på Meny kom fra Vestfold, men Petter Borgestad kan fortelle at det for lengst er modne bær i Telemark også.

– Vi hadde modne bær i tunnelene våre allerede for en uke siden, men plukkerne kom ikke før i går, og begynte å plukke i dag (torsdag), sier jordbærbonden på Borgestad.

Synes det er for dyrt nå

Torsdag kunne han dermed levere sine første bær til Norgesgruppens butikker. Selv synes han at utsalgspris på 70 kroner for en kurv er i meste laget.

– Jeg håper at prisen skal gå ned til 45-50 kroner i neste uke. Da kjøper folk mer bær, og flere velger de norske framfor de rimelige importbæra som er i butikken nå, sier han.

Fredag 15. juni åpner han utsalget på Borgestad gård i Skien.

– Vi pleier å følge butikkprisene, men jeg gjetter at prisen ligger rundt 40 kroner neste fredag, sier jordbærdyrkeren.

22. juni begynner Borgestads salg på torget i Kragerø og 23. juli åpner de utsalg på Brotorvet på Stathelle.

55 øst-europeiske plukkere

Foreløpig er det åtte plukkere som er på plass, men etter hvert blir det 55. De aller fleste kommer fra Polen og Litauen.

– Et par tre norske skoleungdommer pleier også å spørre om plukkejobb hver sommer, men problemet er at de gjerne skal reise bort på ferie med familien en uke eller to midt i sesongen, sier Petter Borgestad.

Han har kunstig vanningsanlegg til jordbæråkrene sine, men det tar ti dager å vanne hele arealet. Bæra får derfor mindre vann og mer varme enn de trives best med, og blir derfor mindre enn de kunne vært.

– 18-20 grader og veksling mellom sol og regn er ideelt for jordbæra, fastslår Borgestad.

Nypotetene er også klare

Norske nypoteter er også tidlige i år. Denne uken sender et stort antall produsenter ut 200 tonn ut på markedet.

– De må nytes mens de er ferske og vi gjør alt vi kan for å korte ned tiden fra jord til bord, sier Knut Salve Lunden i produsentorganisasjonen Gartnerhallen i en pressemelding.

Den lange vinteren, avløst av en sterk varme, har stort sett vært heldig for potetdyrkerne, ifølge Gartnerhallen.

– Vanligvis er det fare for nattefrost og vi beskytter potetene med fiberduk, men i år var våren så sen at vi har sluppet nattefrost og det er bra for nypoteten, sier Lunden.