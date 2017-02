Så raskt kan du reise hvis lyntoget kommer RASKT: Oslo- Skien på en snau time, kan være framtidsutsikter med lyntog. (Foto: Norsk Bane, illustrasjon) HAR TROEN: Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven (Sp). (Foto: ) SAMFERDSELSREVOLUSJON: NORSK BANE (Foto: ) annonse En utbygging for lyntog kan bli gull verdt for Telemark. Nå satses det knallhardt for å få saken opp som årets hete valgkampsak. 14.02.2017 kl 14:07



De ferskeste tallene fra Norsk Bane AS (Vinje kommune er en av hovedaksjonærene) viser at en utbygging av lyntog i Norge både vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og gi virkelig store miljøgevinster.

Tirsdag møttes Lyntogforum Telemark, som er knyttet opp mot Norsk Bane, i Seljord. En rekke ordførere fra fylket var på plass for å diskutere de aller siste fakta fra Norsk Bane.

Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven (Sp) ble valgt til nestleder i Lyntogforum Telemark. Leder er Seljord-ordfører Halfdan Haugan (Ap).

Traseene er utarbeidet

– Nå er det tid for politisk handling for å gjennomføre lyntogutbygging i Norge. Vi satser hardt på at dette skal bli en helt sentral valgkampsak på nasjonalt nivå. Saken er også klar for å løftes inn i Stortinget, mener Jon Rikard Kleven.

– Er det realistisk?

– Ja, nå er traseene utarbeidet ned til 5 meters nøyaktighet, tallmaterialet er godt dokumentert, og vi ser at dette er et godt prosjekt økonomisk og opp mot miljø. Bare strekningen Oslo–Vestlandet, via Telemark, vil bidra til CO2-kutt på 940.000 tonn årlig.

Pendleravstand fra hele fylket

– Framskrevne passasjertall til 2025 tilsier 19.500 mellom Oslo og Bergen/Haugesund. Tar vi med underveistrafikken er antallet 27.000 passasjerer årlig. I dag har vi 70 flyavganger mellom Oslo-regionen og Vestlandet, poengterer Kleven.

– Hva vil en utbygging bety for Telemark?

– Vi vil få lyntog fra gjennom fylket annenhver time. Det blir et regionaltog for oss. I praksis vil alle i Telemark fint kunne dagpendle til Oslo-området. Det er klart at det vil være gull verdt for vårt fylke. Vi blir også kvitt den store godstrafikken på hovedveiene. Men først og fremst er lyntog et nasjonalt prosjekt med store gevinster for miljøet.

– Tid for handling

– Det er jo slik at alle store prosjekter først blir latterliggjort, så blir de motarbeidet, og til slutt skal alle ha en del av æren. Vi er nå over motarbeidelsesfasen. Det er tid for politisk handling, mener Kleven.

Det pågår større lyntogutbygginger i en rekke land i Europa–deriblant Sverige. En norsk utbygging vil bli knyttet opp mot resten av Europa via Sverige.