Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Samboerpar i slåsskamp- mann til sykehus annonse Politi og ambulanse rykket ut til slåsskamp i hus. En mann er kjørt til legevakt. 21.01.2017 kl 16:26

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 I tre-tiden lørdag ettermiddag rykket politi og ambulanse ut til et samboerpar som slåss i en bolig i Brevik i Porsgrunn kommune. En mann i 20-årene ble skadet i slåsskampen, og måtte kjøres til legevakta med ambulanse. – Han hadde skader i brystet og vansker med å puste, opplyser Telemark-politiet på Twitter. annonse annonse