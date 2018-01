Sånn er trafikksituasjonen i Telemark nå annonse Statens vegvesen melder om flere trafikale utfordringer i fylket. 23.01.2018 kl 17:52 (Oppdatert 19:25)

Fv 355 Momrak, ca. 8-9 km sør for Fyresdal, på strekningen Tjønnefoss - Krossli. Redusert framkommelighet på grunn av bilberging. Personbiler kan passere.

RV7 over Hardangervidda er stengt for alle kjøretøy under 7,5 tonn. Kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Fv 359 Nyhus, på strekningen Ulefoss - Bø, Telemark: Stengt på grunn av bilberging.

Ev 134 Kjeringdalen, på strekningen Haukeli - Seljord. Åpen for trafikk etter bilberging.

