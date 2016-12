Satt fastklemt i trailer som lakk bensin

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

En trailer har kjørt ut på Tinnsjøveien og lekker bensin, melder politiet. En person sitter fastklemt i bilen. 21.12.2016 kl 16:08 (Oppdatert 21.12.2016 kl 18:47)

Jon-Inge Hansen

Personen i traileren fåes ut ved at bilens dør og vindu fjernes, melder politiet. Personen skal være skadd. – Han er ute av bilen, og det har gått etter omstendighetene bra, sier operasjonsleder Gisle Småge. Vogntoget sperrer hele veien, og Tinnsjøveien kan bli stengt i lengre tid. Det kreves bilberging for å få fjernet vogntoget. Ulykken har skjedd på fylkesvei 37, ved Busnesgrend. FV37 Busnesgrenda, strekningen Åmot - Dale (Buskerud grense), Telemark: Stengt pga. trafikkuhell. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 21. desember 2016 – Der renner bensin fra bilen. Nødetater rykker ut, tvitrer politiet. Politiet vet ikke om det er drivstoffet fra traileren som lekker, eller om den fakter bensin. Glatt vei Ulykken kan skyldes føreforholdene: – Det er svært glatt i området, melder politiet. Lokalkjente som bor i området forteller om underkjølt regn som har lagt seg som en ishinne på vegen. Både politi, brannvesen og ambulanse rykker ut. Politiet vil vurdere løpende om det er behov for å sperre veien på grunn av bensinlekkasjen. – Vi har ikke fått melding om personskade, sier operasjonsleder Aadne Røilid. 110 Telemark tvitrer: – Notodden og Tinn BV er på vei til trafikkulykke Busnesvegen. Varden oppdaterer