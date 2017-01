Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Satte fruen i arresten

Et skiensektepar kranglet så voldsomt at politiet valgte å plassere kona i kjelleren på Myren.

22.01.2017 kl 08:24

Ragnhild Johansen

Ragnhild Johansen

Tlf: 909 11 959

Skiensekteparet ble kjørt hjem av politiet litt over ett i natt etter en reall krangel på by'n, men kjefteriet stanset ikke da de kom hjem.

- Vi valgte å ta med oss den 34 år gamle damen. Hun var godt beruset og klarte ikke roe seg, sier operasjonsleder Kim Stokke.

Stille natt

Tilsammen har det vært tre personer i arresten i natt.

- Det er færre en vanlig, så det har vært en stille natt, sier Stokke.

Fyll og fanteri

Noen få minutter etter bråket mellom ekteparet kom en patrulje o ver en kar som drev og sparket etter damene i Skien sentrum. 33-åringen ble bortvist og slapp å sove ut hos politiet.

- De tre vi har hatt i kjelleren har sitter der på grunn av fyll og fanteri. To av dem er sluppet ut alt, forteller Stokke.