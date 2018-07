Savnet 21-åring funnet død annonse Politiet bekrefter natt til tirsdag at den savnede mannen de har lett etter siden søndag kveld er funnet død. 23.07.2018 kl 23:26 (Oppdatert 24.07.2018 kl 01:08)

Sør-Øst politidistrikt skriver følgende på Twitter klokken 00.50 natt til tirsdag:

#Hjartdal Ad leteaksjon etter 21 år gammel mann: Mannen ble funnet litt over kl 22 i kveld. Han var desvverre ikke i live. Pårørende er varslet.

Politiet bekreftet sent mandag kveld at de hadde gjort funn av en person, og varslet senere at personen er den samme som har vært savnet siden søndag kveld.

Leteaksjonen har pågått med full styrke hele mandag.

21-åringen ble meldt savnet av sin familie da han ikke kom hjem etter en treningstur søndag kveld.

Han forlot hjemmet klokken 15.00 søndag ettermiddag for en treningstur i Mælefjell, som ligger på grensa mellom kommunene Hjartdal og Seljord.