Savnet 85-åring funnet omkommet LETER: Mannskaper fra Drangedal Røde Kors deltar i søket. (Foto: Drangedal Røde Kors) annonse Nils Jørgen Kaasa var savnet i nesten to døgn. 31.10.2017 kl 10:42 (Oppdatert 12:09)

SISTE: Den savnede er funnet omkommet, melder operasjonsleder klokken 12.08 tirsdag. Mannen ble funnet ved Eikåsen. Pårørende er varslet.

– Akkurat nå pågår søket med uforminsket styrke, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Telemark-politiet.

Tirsdag i 10-tiden er cirka 35 frivillige ute og leter etter Nils Jørgen Kaasa.

Det er mannskap fra Røde kors, Norske redningshunder, Sivilforsvaret og politipatruljer, både med og uten hunder, som søker etter den savnede.

I tillegg er et Seaking-helikopter på vei til området. I løpet av ettermiddagen vil også en drone være på plass.

– Alle muligheter åpne

85-åringen fra Drangedal ble meldt savnet etter at han ikke kom hjem fra tur søndag.

Tirsdag formiddag har han vært savnet i nesten to døgn.

Nils Jørgen Kaasa ble sist sett i eget hjem. Han er godt kjent i området og sprek for alderen, så operasjonslederen understreker at han kan ha gått forholdsvis langt.

Politiet og de frivillige har hatt et tett samarbeid med mannens familie, blant annet for å få vite hvilke steder han har tilknytning til.

Leteaksjon i Drangedal. Mannen vi leter etter er 85 år gamle Nils Jørgen Kaasa, Observasjoner meldes til politiet på tlf. 02800. pic.twitter.com/UqNjf3crIL — Politiet Telemark (@polititelemark) 30. oktober 2017

– Vi definerer teiger, det vil si at vi definerer områder på kartet hvor det er naturlig at han kan ha gått - steder han er kjent og har jaktet og fisket tidligere. I tillegg går vi opp naturlige ledeveier i terrenget, samt sjekker hytter og koier i området. Vi holder alle muligheter åpne, sier Pedersen.

Minus tre grader

Søket etter mannen blir stadig utvidet ettersom timene går og områder er finkjemmet.

De to siste dagene har det vært kaldt i kommunen, ned mot tre minusgrader på natten, ifølge operasjonslederen. Men de involverte er fortsatt optimistiske på vegne av den lokalkjente mannen og hans familie.

– Enn så lenge definerer vi sette som et søk og et redningsoppdrag. Det er per defoinisjon for tidlig å si at dette er søk etter en antatt omkommet. Den vurderingen tas av et panel av mennesker som har fagkunnskap på området, blant annet en lege, sier Pedersen.

Politiet vil at publikum tar kontakt øyeblikkelig om noen tror de ser den savnede.