En mann fra Skien kom til rette like før midnatt. 21.02.2017 kl 21:46 (Oppdatert 06:32)

Mannen ble funnet mens han gikk langs Valebøveien, melder politiet på Twitter. Han ble innlagt på sykehus. Mannen hadde en avtale med et familiemedlem i går kveld, og ble meldt savnet da han ikke dukket opp eller svarte på SMS eller telefon. Men nå har han altså kommet til rette.