Savnet mann har kommet til rette – funnet i Oslo annonse Den 33 år gamle mannen som har vært savnet fra Bø siden lørdag har kommet til rette. 10.12.2018 kl 19:51 (Oppdatert 20:10)

Dette er det politiet i Sør-Øst som melder på Twitter mandag kveld.

– Person har kommet til rette i god behold, opplyser politiet.

Politiet har fått flere tips i løpet av helgen om personer som skal ha sett mannen.

Funnet i Oslo

Mannen ble mandag funnet i Oslo.

– Vi fant ham i Oslo etter at familie av han hadde tipset oss om at han kunne være der. Han er i god behold, og er på vei tilbake til Bø, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Per Arne Amundsen til Varden.