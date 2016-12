Se hva Urd har gjort i Grenland

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Juletreskog : Skogen sto så flott foran Rådhuset, nå er det helt kaos og alle trærne har veltet. (Foto: Tore Svarverud ) Tok veien: Vinden har hatt så kraft at den har kastet trampolinen ut i veien i Langesund. (Foto: Fredrik Nordahl) Det er storm i kastene og uværet herjer rundt i grenlandsområdet. 26.12.2016 kl 22:24 (Oppdatert 23:00)

Hanne Findal

Hanne Findal

Tlf: Vinden har økt i løpet av kvelden og blader og smuss virvler rundt i luften. Noen folk har trosset vær og vind og tatt turen ut i Skien mandag kveld. På rådhusplassen er juletreskogen med trær pyntet av skolebarn veltet over renne. – Det er helt texas her, nesten alle trærne har blåst overende, sier Vardens journalist på stedet. Like ved skjæregården i Langesund ligger en trampoline midt i veibanen. Orkan styrke Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt. På Østlandet, i Telemark og Aust-Agder, vil det i løpet av natten komme kraftig vind fra vest og nordvest med vindkast på 25-35 meter per sekund, skriver Meteorologisk institutt på værtjenesten Yr. Aust-Agder rammes først, og så Telemark. Vinden ventes å avta i styrke fra tirsdag morgen, først i sørvest, melder NTB.