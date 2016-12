Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Se video fra storbrannen i natt STORBRANN PÅ RJUKAN: 70 mennesker ble evakuert (Foto: Radio Rjukan) annonse Bygningen fikk store skader etter brannen i natt. 31.12.2016 kl 08:47

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Politiet fikk melding om røykutvikling i fjerde etasje i Mandheimen statlige asylmottak klokken 22.05 fredag kveld. Bygningen ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i fjor sommer, og i januar skulle arbeidet med å renovere bygningen starte. Flere millioner skulle brukes på å gjøre Mandheimen lik det den var i 1916, året den sto ferdig som hjem for enslige menn annonse annonse