Se video: Jobber på spreng etter uværet

Uværet Urd gjorde tusenvis av husstander strømløse. 27.12.2016 kl 15:13 (Oppdatert 15:19)

I halv åtte-tiden tirsdag morgen var 420 strømkunder rammet av strømbrudd i Grenland. På det meste, litt før klokken 01.00 natt til tirsdag, var over 3000 Skagerak-kunder i Telemark og Vestfold rammet. Klokken 15 har samtlige kunder fått tilbake strømmen i Grenland, med unntak av ett planlagt brudd i Skien. Det viser Skagerak energis avbruddskart.