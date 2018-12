Seks pågrepet etter ran Dette skjedde i natt: Seks ungdommer er pågrepet etter at en mann ble slått ned og ranet ved Grorud i Oslo. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 9. desember. 09.12.2018 kl 08:59 (Oppdatert 09:05)

NTB

Seks pågrepet etter ran

Seks ungdommer er pågrepet etter at en mann ble slått ned og ranet ved Grorud i Oslo. Hendelsen kommer på toppen av en rekke voldshendelser i Oslo natt til søndag, inkludert to knivran. Flere har blitt brakt inn av politiet, mens andre måtte få behandling for kroppsskader.

Politiet har hatt over 20 oppdrag bare i Grenland i natt

Brexit-komité med knusende kritikk

Theresa Mays brexitavtale er "et enormt steg ut i det ukjent", sier brexitkomiteen i Underhuset, som er svært kritisk til skilsmisseavtalen med EU.

I en oppsummering lister komiteen opp et titall problemer med avtalen slik den foreligger i dag, inkludert den såkalte reserveløsningen for irskegrensen.

Mann i 60-årene slått ned. En person pågrepet

Kina advarer Canada

Kina har kalt inn Canadas ambassadør på teppet og advarer mot "alvorlige konsekvenser" dersom Huaweis finansdirektør ikke løslates.

Innkallelsen av ambassadøren lørdag er den seneste opptrappingen fra kinesisk side etter at direktøren i den kinesiske telefongiganten ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver for en uke siden.

– Trump var ikke målet

Donald Trump var ikke blant dem som fra starten var gjenstand for granskingen av mulig russisk valginnblanding, ifølge tidligere FBI-sjef James Comey.I en lukket kongresshøring fortalte Comey at russlandsgranskingen i utgangspunktet var rettet mot fire amerikanere, ikke Trump.

Boliviansk narkobaron på rømmen

En boliviansk narkobaron som har tilbrakt de siste 28 årene i amerikansk fengsel, rømte mens han var lagt inn på et privat sykehus i hjemlandet.

Jorge Roca Suárez returnerte til Bolivia i april etter å ha sittet fengslet i USA siden han og kona ble pågrepet på et hotellrom i California i 1990.