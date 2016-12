Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Seks skadd i front mot front annonse Seks personer er skadd i en front mot front-ulykke på den speilblanke Tinnsjøveien. 21.12.2016 kl 17:42 (Oppdatert 21.12.2016 kl 18:23)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 – Det er seks personer i de to bilene som må på sykehuset for undersøkelse, sier operasjonsleder Gisle Småge. Ulykken skal ha skjedd litt nord for Tinnoset på fylkesvei 37. – Ingen av de skadde var bevisstløse, såvidt vi er kjent med, sier operasjonsleder. Ny trafikkulykke på Tinnsjøvegen! Meget glatt i området.. — 110 Telemark (@110Telemark) 21. desember 2016 Politiet tvitrer klokken 18.20: I alt 6 personer er kjørt sykehus og legevakt med diverse skader. Alle var bevisst. Vi venter på bergingsbiler, men trafikken kan passere Politiet melder at Tinnsjøveien er «speilblank». 110 Telemark advarer mot «meget glatt vei» FV37: Ny tr.ulykke. Front i front mellom 2 personbiler ved Tinnoset. Skadeomfanget uklart, men det er meldt om "speilblank" is på vegen. — Politiet Telemark (@polititelemark) 21. desember 2016 Varden oppdaterer annonse annonse