Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Seks tatt i fartskontroll annonse Politiet utstedte seks forenklede forelegg i en laserkontroll i Kilebygda. 15.01.2017 kl 19:37

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Høyeste målte hastighet var en bilist som kjørte i 85 kilometer i 60-sonen. Det var UP som hadde kontrollen ved Kilebygda kirke, mellom klokken 17.30 og 1900 søndag kveld. annonse annonse