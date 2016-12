Seljordskvinne ble mangemillionær på nyttårsaften

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

VANT ÅRETS SISTE SAG: En kvinne fra Seljord ble mangemillionær på nyttårsaften. (Foto: Norsk Tipping) Fire personer ble Lotto-millionærer på nyttårsaften. En av dem bor i Seljord. 31.12.2016 kl 22:53 (Oppdatert 22:59)

Nils Skumsvoll

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 De fire vant 4.017.370 kroner hver, og en av de heldige vinnerne er altså en kvinne fra Seljord. Det melder Norsk Tipping på sine nettsider lørdag kveld. Lotto-tallene på nyttårsaften ble som følger: 30 - 17 - 14 - 15 - 34 - 33 - 27 Tilleggstall: 7 Utenom kvinnen fra Seljord var det tre men fra Tønsberg, Tromsø og Bergen som kan gå inn i 2017 som mangemillionærer. Norsk Tipping har ikke lykkes i å komme i kontakt med kvinnen fra Seljord. Med fire nye Lotto-millionærer på nyttårsaften, har hele 266 personer blitt Lotto-millionærer i løpet av jubileumsåret 2016. Det er rekord.