Selskaper som ble startet i Kragerø i 2016

Disse selskapene ble startet i Kragerø i 2016.

06.01.2017 kl 13:33

Listen viser foretak (AS/ASA) som ble etablert i Kragerø kommune i 2016. Listen omfatter selskaper som har oppgitt poststeder i Kragerø kommune som besøksadresse. Dersom du leser denne saken på en datamaskin, kan du bla til høyre (og venstre) med piltastene (klikk på tabellen først). På mobil/nettbrett kan du sveipe. Trykk her for å komme tilbake til oversikten over alle kommuner. Firmanavn Kontaktperson Poststed Bransjetekst Orgnr Akk-akk AS Daglig leder Kragerø Drift av puber 917083975 Amoe Holding AS Daglig leder Kragerø Uoppgitt 917473803 Anders Helliksen AS Daglig leder Helle Annen forebyggende helsetjeneste 917366357 Andølingen Eiendom AS Espen Johannessen Kragerø Kjøp og salg av egen fast eiendom 916585691 Barmen Skjærgårdsservice AS Stian Brynemo Helle Kysttrafikk ellers med passasjerer 916611730 Barney AS Fred Husher Jørgensen Kragerø Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 816547032 Bestpizza AS Daglig leder Kragerø Drift av gatekjøkken 917315531 Byggmester og Takstmann Bård Wang Kristensen AS Bård Wang Kristensen Kragerø Takseringsvirksomhet 916996160 Bårøy Holding AS Geir Siqveland Steffensen Kragerø Uoppgitt 916583168 Det Skjer i Kragerø Magasinproduksjon AS Espen Johannessen Kragerø Utgivelse av blader og tidsskrifter 916585780 Det Tropiske Grammofonselskab AS Daglig leder Kragerø Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 916819161 Eckholdt Fjellsprengning AS Marius Eckholdt Helle Grunnarbeid 918046992 Ek Pub AS Robin Rydningen Ek Kragerø Drift av puber 818034652 Fred Flintstone AS Fred Husher Jørgensen Kragerø Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 816546982 Glassmester Arne Støle Eftf. AS Håvard Støen Sannidal Glassarbeid 817690742 Hemo Eiendom AS Henning Heldal Bjørnsen Kragerø Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 917707537 Holt 2 AS Andrew Howatson Kragerø Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 917495114 Kirkebukta Drivstoff AS Steffen Bye Vangen Kragerø Engroshandel med drivstoff og brensel 917293449 Kragerø Auto AS Sigvart Pedersen Kragerø Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 916785887 Kragerø Båt og Reparasjon AS Morten Klausen Helle Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 916909357 Kragerø International Food AS Ahmad Ali Fayed Kragerø Engroshandel med frukt og grønnsaker 917473900 Kragerø Maskinering AS Torgny Andersen Sannidal Bearbeiding av metaller 917620318 Kragerø Ridefysioterapi AS Eli Alice Wiik Kragerø Fysioterapitjeneste 917572143 Løvdal Invest AS Daglig leder Kragerø Uoppgitt 917962294 M. Klausen Eiendom AS Morten Klausen Helle Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 916774273 Macrell Web & Design AS Ingvild Langeland Kragerø Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 916968957 Mastereid Invest AS Daglig leder Kragerø Uoppgitt 917696098 Mp Konsult AS Mariija Petruokiene Helle Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 916960999 Myrland Anleggsservice AS Per Christian Myrland Kragerø Grunnarbeid 917675740 Nilsen Bygg Kragerø AS Nils Anders Ch Nilsen Kragerø Skjærgård Oppføring av bygninger 917689946 November AS Anne A Sten Jørgensen Kragerø Drift av restauranter og kafeer 917136769 Prosjektrelasjoner AS Espen Johannessen Kragerø Forlagsvirksomhet ellers 916585772 Reime Stillas AS Thomas Reime Helle Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr 916721331 Rengjøringshjelpen Kragerø AS Bente Brendalsmo Hegland Kragerø Rengjøring av bygninger 816541832 Roemek AS Daglig leder Helle Kjøp og salg av egen fast eiendom 917387737 Sjøgløtt Omsorgssenter AS Kari Øyvang Hiis Helle Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 916914857 Slippen Båtopplag AS Bjørnar Thoresen Kragerø Drift av havne- og kaianlegg 916922132 Stavelin Bakeriutsalg Kragerø AS Kjetil Hodne Sannidal Drift av restauranter og kafeer 917991839 Stavnes Eiendom AS Tom Melvin Isaksen Tangen Helle Kjøp og salg av egen fast eiendom 916852312 Sydama AS Kirstin Underberg Kragerø Produksjon av annet yttertøy 916984332 Vidars Bakeri og Konditori AS Trond Arild Johannessen Kragerø 918187588 Vitalis Helse Kragerø AS May Elin Nilsen Kragerø Institusjoner i psykisk helsevern for voksne 817529372 Wilma AS Fred Husher Jørgensen Kragerø Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 916546998 Kilde: Purehelp.no Trykk her for å komme tilbake til oversikten over alle kommuner.