Semitrailer står ugreit til i bakke

Kjøretøyet står noe til hinder på fylkesvei 356 i Drangedal. 07.02.2017 kl 22:33

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Det melder Telemark-politiet tirsdag kveld. – En utenlandsk semi står noe til hinder på fylkesvei 356 etter Langen, tvitrer operasjonsleder i Telemark-politiet. Kjøretøyet står i en bakken. Berging skal være bestilt. Meldingen kom klokken 22.30 tirsdag.