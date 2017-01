Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Sendt til sykehus og mistet lappen

En kvinne (66) ble sendt til sykehus for sjekk etter en front kollisjon i Porsgrunn. Etterpå ble hun fratatt lappen. 26.01.2017 kl 13:00 (Oppdatert 14:18)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 To bilder frontkolliderte i Breviksvegen ved Brevik. – Det er to biler som har frontkollidert. Kvinnen som er sendt til sykehuset er bare lettere skadet. De andre involverte er uskadd, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen. Mistet lappen Etterpå ble kvinnen fratatt førerkortet. – Hun har kommet over i motgående kjørefelt og forårsaket kollisjonen, sier Jansen. Årsaken til det er i følge politiet ukjent. Kvinnen vil bli avhørt om dette på sykehuset. Kollisjonen skapte ikke noen større trafikale problemer på stedet. annonse annonse