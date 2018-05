Sengetøy tok fyr på barnerom – treåring fikk alvorlige brannskader ALVORLIG: Brannvesen, politi og ambulanse kom alle raskt til stedet etter at den alvorlige meldingen kom inn til alarmsentralen. (Foto: Tone Lensebakken) annonse Lå og sov da madrassen tok fyr. Barn kjørt til sykehus med andregrads forbrenning. 21.05.2018 kl 22:48 (Oppdatert 21.05.2018 kl 23:35)

Martin Øyvang

Brannvesen, politi og ambulanse rykket mandag kveld ut til en brann i Brevik.

– Vi har fått melding brann i en bygning i Brannvaktgata i Brevik, opplyser operasjonsleder Andre Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt.

– Et barn skal være brannskadd, legger han til.

Dyna tok fyr

Litt over klokken 23 opplyser politiet at brannen startet i et rom på den gamle brannstasjonen.

– Det er snakk om et tre år gammelt barn. Vedkommende sov i sin seng, da en lampe som sto nær senga tok fyr. Den antente igjen deler av senga til barnet, sier Kråkenes.

Kjørt til sykehus

Treåringen ble mandag kveld kjørt til sykehus.

– Barnet er ikke livstruende skadd, men har sannsynligvis fått annengrads forbrenning på deler av kroppen, sier Kråkenes.

I tillegg til treåringen befant foreldrene og en søster eller bror seg i boligen da brannen startet.

– De har alle blitt med til sykehuset, og vi har ikke fått pratet med dem om omstendighetene rundt brannen. Vi skal la dem få lov til å ta vare på sitt barn nå, og heller snakke med dem i etterkant, sier han.

Foreldrene slukket brannen

Ifølge utrykningsleder i Brevik brannvesen, Tommy Berge Olsen, var det foreldrene selv som slukket brannen før brannvesenet bisto med etterslukking.

– Det har brent i madrassene som barnet lå på, men ellers er både rommet og huset ganske uberørt av brannen, sier Berge Olsen.

Sent mandag kveld ble madrassene tatt ut av huset, og lagt på gårdsplassen.

Det er tydelige brannmerker på dem.