Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Senterpartiet med blodig ulvevideo på Facebook VIDEOEN: Tror du på eventyr, spør Senterpartiet i videoen som er postet på Facebook. Bildet av blant annet en blodig ulv med kadaver figurerer i videoen. (Foto: Skjermdump, video Sp/Facebook) annonse Senterpartiet har lagt ut en video på Facebook som viser døde hunder og ulver med blodige tenner. Spekulativ stemmesanking, mener WWF Norge. 01.02.2017 kl 11:57

NTB Videoen begynner med teksten «Tror du på eventyr?» og bilder av skuespilleren Kevin Costner og ulver fra filmen «Danser med ulver». Deretter følger bilder av hundekadaver, ulver med blodige tenner og teksten «Men vi vet at virkeligheten er annerledes», skriver Dagsavisen. Videoen ble lagt ut kort tid etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tirsdag fikk refs i flere runder fra Stortingets talerstol da de folkevalgte debatterte hans håndtering av ulvepolitikken. TOK ULV I OKTOBER: Felte ulv på elgjakt i Agder WWF Norges generalsekretær Nina Jensen reagerer på videoen, som hun overfor Dagsavisen kaller spekulativ stemmesanking. – Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Her spiller de på alle virkemidler i boka for å få folk til å bli redde, med haisommer-musikk og blodige hunder, samtidig som de ikke forholder seg til reelle fakta. Her er det ikke lenger snakk om alternative fakta, men å tegne opp et helt eget verdensbilde, sier Jensen. Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe omtaler på sin side videoen som «nøktern folkeopplysning». SELGER: Laje Bendik selger selvskutt ulv til høystbydende – Jeg synes ikke den er så veldig dramatisk. Den kunne vært enda mer dramatisk. Det er mange som finner dyrene sine delvis i live med avrevet jur og oppkrevede sider. Det ville blitt opplevd som betydelig mer dramatisk, og det ville vært akkurat like sant. Bildene viser virkeligheten, sier han. annonse annonse