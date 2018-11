SISTE: KrF sier nei til å flagge ut Color Line INNSTILT: Color Line kansellerer allle kveldens avganger. (Foto: NTB Scanpix) annonse Jobbene til 700 norske sjøfolk om bord på Color Line ligger i potten når KrF sier nei til regjeringens ønske om å la fergeselskapet få flagge ut. 08.11.2018 kl 11:59

NTB

KrF legger inn 35 millioner kroner i sitt alternative forslag til statsbudsjett for å styrke tilskuddsordningen for sysselsettingen av sjøfolk. Det innebærer et nei til den varslede endringen som åpner for utflagging og dermed mulighet for å bytte ut norske sjøfolk med billigere arbeidskraft fra andre land.

– KrF har konkludert med at vi vil be regjeringen ikke å gjennomføre den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger. Det betyr i så fall at Color Line ikke får anledning til å flagge Kiel-fergene over til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), sier KrFs næringspolitiske talsmann Steinar Reiten i en pressemelding til NTB.

Til Klassekampen, som først omtalte saken, sier konserntillitsvalgt Ronny Øksnes i Color Line at KrF vil møte stor motstand i forhandlingene om statsbudsjettet fra både Høyre og deler av Frp og Venstre.

– Jeg håper virkelig de stiller ultimatum om dette, sier Øksnes.

Reiten viser til at forutsetningene som Fartsområdeutvalget la til grunn i 2014 er vesentlig endret til det bedre, slik at det ikke lenger er noen økonomisk ulempe ved å ha fartøy registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR).

– KrF ønsker med dette å sende et signal om at vi ønsker å verne om norske arbeidsplasser på passasjerferger i det skandinaviske fergemarkedet. Vi har registrert at det også innad i regjeringen er delte meninger om den varslede forskriftsendringen, og har derfor godt håp om å nå fram med vårt krav i denne saken når forhandlingene om statsbudsjettet starter, sier Reiten.