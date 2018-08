SISTE: Kvinne i 70-årene erklært død etter å ha blitt funnet i vannet annonse En kvinne i 70-årene er erklært død etter å ha blitt funnet i vannet. 07.08.2018 kl 10:49 (Oppdatert 12:12)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

– En kvinne i 70 årene er erklært død på stedet av lege. Politiet jobber med hendelsesforløp/årsak, melder politiet i Telemark.

Kvinnen ble funnet i vannet ved Rasmusholmen i Kragerø og politiet meldt om hendelsen 10.45 tirsdag formiddag,

– Mulig drukningsulykke. Hjerte og lungeredning drives av personer på stedet. Hovedredningssentralen er varslet. Politibåt på vei til stedet. Meldingen oppdateres, skrev politiet i den første meldingen som ble lagt ut.

Ble funnet i vannet

Operasjonsleder Øystein Eikedalen hos politiet sa til Varden kort tid etterpå at han foreløpig ikke visste hva som har skjedd.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, annet enn at meldingen går ut på at en person er funnet i vannet, sa Eikedalen til Varden rett etter at første melding kom.

Eikedalen opplyser at politiet var først av nødetatene på stedet.

Rasmusholmen er en øy i nærheten av Arøy som ligger på innsiden av Jomfruland. Øya ligger mellom Buholmen og Arøy.

Luftambulanse landet

Luftambulansen landet kort tid etter at politiet kom og nødetatene drev hjerte og lungeredning på stedet, men like etter klokka 12.00 kom meldingen om at kvinnen som var hentet opp av vannet var død.

– En kvinne i 70 årene er erklært død på stedet av lege. Politiet jobber med hendelsesforløp/årsak, melder politiets operasjonsleder.

Det er ikke opplyst noe mer om hva som har skjedd.