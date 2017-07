Siste om skogbrannen: – Håper det kommer regn i løpet av natta SPRER SEG: – Den har spredd seg en god del sørover mot sentrum. Men er fremdeles lokalisert bare på toppen av Kollen, sier fotografen. (Foto: Tom Ivar Jørgensen) MYE RØYK: Det er mye røyk som stiger opp fra skogen. (Foto: Tom Ivar Jørgensen) annonse 10 mål skog har brent ned i skogbrannen i Skien. Nå mener brannvesenet å ha kontroll. 03.07.2017 kl 12:53 (Oppdatert 22:24)

SISTE KLOKKEN 22: – Vi mener å ha kontroll på brannen, og avslutter slukningsarbeidet for natta. Terrenget er såpass ulendt at vi ikke tar sjansen på å slukke der i mørket, sier vakthavende brannsjef, Thor Inge Dale.

Skogbrannhelikopteret har returnert, og kommer trolig ikke til å bli kalt tilbake i morgen.

– Vi håper nå at det kommer regn i løpet av natta, og vil eventuelt returnere med noen mannskaper i morgen hvis det skulle bli behov for det, fortsetter han.

110 Telemark fikk mandag ettermiddag melding om en skogbrann i Skien.

Skogbrannhelikopteret ble tilkalt, og var i sving i flere timer. Om lag ti mål skog har brent.

– Skogbrann i Skådalsvegen. Skien brannvesen rykket ut, melder 110 Telemark på Twitter.

Må jobbe med vann

Tom Ivar Jørgensen som mandag ettermiddag observerte brannen fra andre siden av dalen, nærmere bestemt Eriksrød langs Luksefjellvegen, opplyser til Varden at han kunne se åpne flammer.

– Det er langt til nærmeste vann og brannvesenet må nok virkelig jobbe for å få inn vann, sier Jørgensen.

Da brannen først ble meldt inn, var det om lag fire mål som var berørt.

Klokken 17.22 forteller brannvakta i Skien at det er større område som er rammet, men at man ikke har oversikt over hvor stort.

Vurderer slukking fra lufta

Brannvesenet bekrefter at arbeidet med å hente vann er vanskelig.

– Det er ingen vanntilførsel i området der det brenner ved Bjordamskollen, sier vakthavende brannsjef Thor Inge Dale.