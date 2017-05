SISTE: Savnet jente (10) funnet SAVNET: En 10-åring er meldt savnet etter at hun ikke kom på skolen i dag morges. (Foto: Tone Lensebakken) annonse En ti år gammel jente er meldt savnet i Porsgrunn. 09.05.2017 kl 09:34 (Oppdatert 10:05)

SISTE: Jenta er funnet hos et familiemedlem, melder politiet.

Kl. 1000: Jenta er funnet hos et familiemedlem i Skien. — Politiet Telemark (@polititelemark) 9. mai 2017

Politiet fikk under leteaksjonen tips om at jenta var på vei til et nært familiemedlem, som ikke er en av foreldrene.

– Porsgrunn klokken 0857: Savnet jente på 10 år. Politiet leter etter ei jente som ble kjørt til Vestsiden oppvekstsenter i Grønstensgate, melder politiet.

– Jenta ble levert av far kl. 0715. Skolen har meldt at hun ikke er der. Mor vet heller ikke hvor hun er, tvitrer politiet (klokken 09.36).

Foreldrene bor hver for seg, i Porsgrunn, og Skien. Politiet leter på distansen mellom de to hjemmene.

– En mulighet er at hun er på vei hjem til en av foreldrene, sier operasjonsleder Ole Kamben.

Beskrivelse av jenta: Langt lyseblondt hår og sort caps, iført «leopardpelsjakke», sort dongerishorts, sort strømpebukse og sorte sko.

Jenta kan sykle på en rosa/lilla og hvit sykkel.

Politiet ber om tips på telefon 02800..

