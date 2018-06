Sjåfør til legevakt etter utforkjøring annonse Bilfører hjulpet til legevakta av familiemedlem etter å ha kjørt i grøfta ved Herre i Bamble. 05.06.2018 kl 08:00 (Oppdatert 08:10)

Politi, brannvesen og ambulanse rykket tirsdag morgen ut til en trafikkulykke.

– En bil har kjørt ut av veien på Voldsvegen, i nærheten av Herre, opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Da politipatruljen ankom ulykkesstedet, viste det seg at sjåføren allerede var borte.

– Vi fikk beskjed om at vedkommende var kjørt til legevakta av et familimedlem. Skadeomfanget er uavklart. Patruljen følger opp for å finne ut hva som skjedde, sier Groht.

Utofrkjøringen skapte minimale trafikale utfordringer på Voldsvegen.