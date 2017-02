Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Sjåføren (22) hoppet over i baksetet i fart da politiet kom

Sjåføren hoppet over i baksetet mens bilen var i fart. Passasjeren hoppet fram i førersetet og stoppet bilen. 03.02.2017 kl 21:28 (Oppdatert 22:29)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Den 22 år gamle sjåføren mistet lappen for alltid. Begge de to kameratene i bilen var ruset. De hadde røkt hasj sammen, før de satt seg i bilen og kjørte mot Bø for å kjøpe seg hamburgere. 22-åringen kjørte, fordi kameraten hans var enda mer ruset enn han. MISTET OGSÅ LAPPEN FOR ALLTID: Kjørte en kilometer sittende på fanget til sovende sjåfør Politiet vitner 22-åringen reagerte fordi han så politiet, som ble vitner til den hodeløse manøveren. De kjente igjen sjåføren og visste at han ikke hadde førerkort. Det hadde han mistet i promillekjøring året før. Politiet satt på blålyset og signaliserte til bilen at den skulle stoppe. – Tiltalte kjørte inn på en bussholdeplass, og mens bilen var i fart hoppet han bak i baksetet, heter det i dommen mot 22-åringen. RUSET PÅ BANEN: Finansdirektør fikk 125.000 i bot for fyllekjøring med golfbil Mistet lappen for alltid Den rusede kameraten klarte å stoppe bilen mens den fortsatt kjørte i rundt fem kilometer i timen. – Å gå fra førersetet til baksetet med bilen i fart, må klart anses som en overtredelse av vegtrafikkloven, heter det i dommen. Fordi saken ble liggende unødvendig lenge hos politiet slapp 22-åringen med 35 timer samfunnsstraff, 16.000 i bot, og tap av førerkort for alltid.