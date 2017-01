Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Sjåføren var ikke full, men lastebilen var så tung at den ikke var kjørbar

Tipseren trodde lastebilsjåføren var full, men sjåføren kjørte ustøtt fordi bilen var så tung at den ikke var kjørbar. Sjåføren mistet lappen på stedet.

04.01.2017 kl 09:41 (Oppdatert 10:11)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25

– Han var ikke full, bare fullastet, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt.

Den lille lastebilen veide 6280 kilo, nesten det dobbelt av den tillatte totalvekten på 3500 kilo.

Mistet lappen

Sjåføren, en 28 år gammel mann fra Akershus, mistet lappen på stedet. Nå står den på Biltilsynet på Nenset, omringet av politi og inspektører fra biltilsynet.

– Det er nedlagt bruksforbud på bilen fordi bakdekkene hadde fått slik medfart som følge av den tunge lasten at de ikke var egnet for sikker transport, tvitrer politiet.

Ikke kjørbar

– Bilen er selvsagt ikke bygd for slik tung last, dette går utover styring og bremser, trvitrer politiet.

Politiet stoppet bilen fordi de fikk tips av en annen trafikant, klokken 08.32, om en mulig fyllekjøring.

– Det var en liten lastebil som ikke hadde stø kurs. Politiet stanset bilen og fant raskt ut at sjåføren var klink edru. Men den lille lastebilen var tungt lastet, tvitrer politiet.

— Politiet Telemark (@polititelemark) 4. januar 2017

— Politiet Telemark (@polititelemark) 4. januar 2017