Sjekk din kommune her: Store forskjeller i avgifter og eiendomsskatt BILLIGST: Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven øker ikke avgiftene i Vinje. (Foto: Torbjørn Tungesvik)

Innbyggerne i Hjartdal betaler tre ganger så mye i avgifter og skatt som innbyggerne i Vinje. Trenden er at det er billigst å ha egen bolig i byene. 18.10.2018 kl 11:21

I Hjartdal må eiere av en gjennomsnittsbolig ut med hele 26.270 kroner i kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing) og eiendomsskatt årlig. I Vinje er det tilsvarende tallet bare 8.788 kroner.

Sauherad, Bø og Nome følger Hjartdal på avgifts- og skattetoppen i Telemark.

Betaler minst i byen

Ser vi på samtlige 18 kommuner i fylket er trenden at det er klart lavest avgiftsnivå i byene. Skien, Porsgrunn, Notodden og Kragerø har de laveste kommunale avgiftene i Telemark. Unntaket er Vinje.

Drangedal, Sauherad og Seljord følger Hjartdal på toppen av lista. Det er dyrt å bo på bygda og i små kommuner. Spredd boligbygging gjør at kostnadene per bolig er høy. I utgangspunktet skal de kommunale tjenestene – vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF) – ytes til innbyggerne til selvkost. Ingen kommuner har anledning til å tjene penger på tjenestene, men det er full anledning til ikke å ta maksimale satser.

12 av Telemarks 18 kommuner har så langt valgt å innføre eiendomsskatt.

Ikke uvanlig med 10-15.000

Oversikten Telemarksforskning har utarbeidet for Varden, viser at Notodden ligger høyest på eiendomsskatt med 5.707 kroner for en bolig på 120 m²

En rekke boliger skattes høyere en nivået hentet fra tallbasen til KOSTRA. Det er ikke uvanlig med en eiendomsskatt på 10-15.000 kroner i de høyest skattede bydelene i Notodden.

– Dere ligger på avgifts- og skattetoppen i Telemark, Hjartdal-ordfører Bengt Halvard Odden (Ap). Kommentar?

– Det er klart at det er ikke noe vi ønsker, men det er dyrt å gi kommunale tjenester i en kommune med få innbygger og spredt bosetting. Da blir kostnadene automatisk høye. Selv om vi kunne tatt selvkost, ligger vi faktisk på et nivå som gjør at kommunen ikke får dekket alle kostnadene knyttet til vann, avløp. renovasjon og feiing.

Har valgt å stå alene

– Klart det ikke er noe hyggelig med en slik statistikk når jeg vet at alle i kommunen jobber knallhardt for å holde kostnadene nede. I tillegg blir vi straffet hardt av Regjeringen med kutt i overføringene fordi vi er en liten kommune som har valgt å stå alene sentralt på Østlandet.

– Men dere har jo valgt å innførte eiendomsskatt også?

– Ja, det var ingen vei utenom. Nå er vi veldig bevisst på det høye nivået. Vi valgte å fryse avgiftsnivået fra 2017 til 2018. Jeg må også få si at bokostnader handler om mye mer en kommunale skatter og avgifter. Det handler også om bompenger, tomtepriser, barnehagekostnader og pris på fritidstilbud for å nevne noe. Der kommer vi godt ut, mener Odden.

Det blir ikke eiendomsskatt

– Vinje skiller seg ut med fylkets laveste kommunale avgifter, ordfører John Rikard Kleven (Sp). Hva skyldes det?

– Det er jo hyggelig å registrere. I dag sitter vi akkurat på årets budsjettseminar, og jeg kan vel si at forslaget til økning i 2019 er null.

– Årsaken til at vi ikke øker nivået er en mye høyere vekst i antallet nye hytter de siste to årene enn budsjettert. Det øker inntektene, slik at vi er på selvkost uten å øke avgiftsnivået. De to siste årene er det bygget 169 nye hytter årlig. Vi har gravd ned rundt 200 millioner kroner i bakken de siste årene. Nå er vi godt rustet til å ta en ytterligere vekst framover. Fylkets nest største renseanlegg ligger faktisk i Rauland.

– Hva med eiendomsskatt? Dere diskuterte det i fjor.

– Administrasjonen foreslo å innføre eiendomsskatt i fjor, men forslaget fikk bare SV’s tre stemmer. Det blir ikke eiendomsskatt i Vinje framover.

Forslaget blir ikke tatt opp igjen i år, konkluderer Kleven.

