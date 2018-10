Sjekket 732 kjøretøy i storkontroll på E18 – slik gikk det annonse Stor trafikkontroll langs E18 i Porsgrunn. 30.10.2018 kl 13:17

De fleste bilister hadde alt på stell da UP og politireserven avholdt en stor trafikkontroll på E18 ved Lanner i Porsgrunn tirsdag.

Av de 732 kontrollerte kjøretøy og sjåfører, endte politiet opp med to anmeldelser, et førerkortbeslag og en avskiltning.

– Én sjåfør ble anmeldt for promillekjøring og førerkortet ble også beslaglagt. En annen sjåfør ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, samt at en bil ble avskiltet på grunn av at det var en begjæring på kjæretøyet, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Storkontrollen pågikk over noen timer tirsdag formiddag.