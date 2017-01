Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Skadd kvinne hentet av Sea King-helikopter annonse Falt og skadet seg på skitur på Svanstul torsdag ettermiddag. Hun ble hentet av helikopter og fløyet til sykehuset i Skien. 26.01.2017 kl 17:27 (Oppdatert 18:19)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politiet fikk i halv seks-tiden torsdag ettermiddag melding om at en kvinne hadde falt og skadet seg under en skitur på Svanstul. – Det er sendt en Røde Kors-patrulje til stedet med snøscooter, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt. Ringte til mannen Det var kvinnens mann som kontaktet politiet om hendelsen. – Hun hadde ringt til sin mann og sa at hun hadde skadet seg såpass at hun ikke kom seg videre. Derfor ble både vi og hovedredningssentralen kontaktet, sier Pedersen. Ifølge politiets opplysninger skal kvinnen ha falt og blitt liggende i snøen ved Huldreløypa på Svanstul. Helikopter Litt senere torsdag ettermiddag opplyser politiet at kvinnen må hentes ut av området med helikopter. – Et Sea King-helikopter er på vei for å hente henne. Trolig har hun skadet seg i låret, sier Pedersen. Politiet er på plass sammen med Røde Kors på parkeringsplassen på Svanstul og er klare til å bidra hvis kvinnen ikke trenger å bli med i helikopteret. Til sykehus Rundt klokken 18.15 opplyser politiet at den skadde kvinnen er om bord i helikopteret og at hun blir fløyet til sykehuset i Skien. – Skadeomfanget er ukjent, sier operasjonslederen. annonse annonse