Skiløpere utløste voldsomt skred annonse To skiløpere utløste et snøskred på Lifjell torsdag ettermiddag. De var godt utstyrt, og ble ikke rammet. 25.01.2018 kl 16:04 (Oppdatert 16:09)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767

De to var på vei opp Gleksefjell og på det bratteste i østhellinga hvor det er ca 40 graders heling utløste de to mennene i 20-årene et snøras.

Slapp unna

Ingen av dem ble tatt, og ingen andre personer skal være skadd.

Raset hadde en bredde på 80 meter og var ca 1 meter på det dypeste.

De to skal ha vært to meter unna kanten av skredet da det gikk.

Mennene var i følge politiet utstyrt med sikringsutstyr.

Det går en skiløype på stedet mellom Gkleksefjell og Skårefjell som ikke ble berørt.

Ber turgåere være forsiktige

Politiet minner om at det er all mulig grunn til å være forsiktig når man ferdes i fjellet, da det er stor fare for skred.

– Man bør unngå bratte lier med hellingsgrad over 30 grader, melder operasjonsleder.