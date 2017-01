Skled på fjellhylle og falt 30 meter – fjellklatrer i 20-årene omkom MANGE DELTOK: Sju mannskap fra Rjukan og Tinn Røde Kors og to mannskap fra Hjartdal Røde Kors deltok i aksjonen sammen med politi, ambulanse og Tinn brannvesen. (Foto: Mats Volland/Røde Kors) annonse En britisk statsborger mistet livet etter å ha falt 30 meter ned i bakken under fjellklatring på nordsiden av Gaustatoppen. Turkameraten forsøkte fortvilet å få liv i han med hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. 02.01.2017 kl 22:51 (Oppdatert 08:31)

Det var litt over klokken halv seks mandag ettermiddag at politiet fikk melding om den alvorlige ulykken.

– Det kom inn et nødanrop på engelsk om at en mann hadde falt ned fra stor høyde under fjellklatring på nordsiden av Gaustatoppen, sier operasjonsleder Geir Kastmo i Sør-Øst politidistrikt.

Stor redningsaksjon

Fallet skulle vise seg å ha vært på rundt 30 meter og fjellklatreren, som var en britisk statsborger i 20-årene, brakk begge bena i fallet.

– Det ble igangsatt en stor redningsaksjon hvor både politi, brannvesen, ambulansepersonell og Røde Kors deltok. Mannskapene ble sendt inn til ulykkesstedet med snøscootere og ATVer og i tillegg ble et Sea King-helikopter tilkalt. Vi fikk raskt beskjed om at klatreren var livstruende skadd, sier Kastmo.

Forsøkte å redde kameraten

Da redningsmannskapene ankom ulykkesstedet hadde den andre klatreren i turfølget forsøkt å få liv i kameraten med hjerte- og lungeredning.

– Men det viste seg dessverre at livet hans ikke sto til å redde. Sea King-helikopteret fikk problemer med været og ble returnert. Mens den omkomne ble kjørt vekk med ATV, sier Kastmo.

Skled på fjellhylle

Ifølge operasjonslederen skjedde ikke ulykken under selve fjellklatringen.

– Kameraten har forklart at de hadde stanset på en fjellhylle for å ta seg en hvil. Der hadde de tatt av seg litt av sikkerhetsutstyret for å slappe av. Men så skled den ene av dem på en kant og falt ned, sier Kastmo.

Sterkt preget

Kameraten var svært preget av dødsfallet og blir ivaretatt av helsepersonell.

– Han får overnatte i nærheten med helsepersonell rundt seg. Han er naturligvis svært preget etter den tragiske hendelsen, sier operasjonslederen.

Politiet fikk varslet mannens pårørende i England via den engelske ambassaden i Oslo.