Skogbrann i samme område for tredje dag på rad MYE RØYK: Det ryker godt fra skogen på Borteid. (Foto: VArden-tipser) annonse Brannvesenet i Kragerø rykket søndag ettermiddag ut til en skogsbrann på Borteid i Kragerø. – De sliter med å få slukket det på grunn av at de ikke har nok vann, sier politiet. 23.04.2017 kl 13:15 (Oppdatert 13:39)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det var i 12.30-tiden at 110 Telemark sendte ut melding om gress/krattbrann på Borteid.

– Vi er i Borteidveien hvor det brenner i gress / kratt. Brannvesenet er også på stedet. 110 sender opp drone for å få oversikt, opplyser operasjonsleder Geir Kastmo ved Sør Øst politidistrikt.

Tomme for vann

Det er tredje dag på rad at brannvesenet må slukke en skogbrann på Borteid. Kastmo opplyser at brannvesenet nå har gitt beskjed om at de er i ferd med å gå tomme for vann.

– En tankbil fra Bamble er nå sendt til stedet, og i tillegg er egne skogbrannmannskaper tilkalt for å hjelpe. Brannvesenet har ikke kontroll, sier Kastmo.

Tørt og vindfullt

Det skal være mye vind i området, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig.

– Det er veldig tørt nå og i tillegg er det veldig mye vind. En dårlig kombinasjon, sier Kastmo.

– Vær forsiktig

Han ber folk være svært forsiktige med å tenne opp ild.

– En brann kan fort komme ut av kontroll. Man må passe veldig godt på, sier Kastmo og legger til at de har fått inn flere meldinger fra fylket om folk som brenner bråte.

– Dette må folk IKKE gjøre.