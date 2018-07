Skogbrann i Skien annonse Brannvesen, politi, Røde kors og Sivilforsvaret med på brannslukking i Luksefjell. Skogbrannhelikopter deltar også. 03.07.2018 kl 18:43 (Oppdatert 19:37)

110 Telemark melder tirsdag kveld at det har brutt ut en skogbrann i Skien.

– Skien brannvesen rykker ut til en skogbrann ved Teigkollen i Luksefjell, opplyser 110 Telemark på Twitter.

Operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt opplyser at både politi og brannvesen er på stedet, som er i nærheten av Fjellvannet nord for Flittig langs Luksefjellveien.

– Brannvesenet har nå tilkalt brannhelikopteret, og i tillegg har eieren av kraftlinja som går over området varslet at det er mulig at den må bli stengt, sier Johnsrud.

Henrik Brokke fra Skien brannvesen opplyser til TA at

Utfordrende

Ifølge operasjonslederen er ikke brannen ute av kontroll, men den største utfordringen er tilgjengeligheten for brannmannskapene.

– Det er ingen bilvei bort til området hvor det brenner, men det som er en fordel er at dette vannet ikke ligger så langt unna. Hvor brannvesenet kan hente vann fra, sier operasjonslederen.

Røde Kors bistår også i brannen. I tillegg er Sivilforsvaret kalt inn for å bistå i brannslukkingsarbeidet.

Saken oppdateres.