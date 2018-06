Skogbrann i Skien: Brannhelikopter er på plass Skogbrann: Det er skogen i Vinmyråsen som brenner. (Foto: Jonas Fossing) BRANNHELIKOPTER : Brannhelikopter sirkulerer over området. (Foto: Jonas Fossing) LOKALKUNNSKAP: Grunneier Leopold Løvenskiold er på stedet og bistår politi og brannvesen med kart og lokalkunnskap om stier og terreng. (Foto: Jonas Fossing) skogbrann : (Foto: Jonas Fossing) skogbrann Vindmyråsen Skien: (Foto: Jonas Fossing) SKOGBRANN: Det brenner i anslagsvis 100 kvm skog ved Nisterudbrua i Skien søndag ettermiddag. (Foto: Gry Brekkhus Skifjeld) SKOGBRANN: Skogbrannen er synlig på god avstand. (Foto: Jonas Fossing) annonse Brannhelikopter er på vei til skogbrannen i Skien. Det er vanskelige slukkeforhold med bratt og ulendt terreng. 03.06.2018 kl 16:00 (Oppdatert 18:11)

Det er skogen på Vindmyråsen i nærheten av Nisterudbrua ved Valebøveien i Skien som brenner. Røyken fra området er synlig på lang avstand.

Da brannen ble meldt inn ble det anslått at det er omtrent 100 kvm skog og kratt som brenner. Brannvesenet på stedet sier de foreløpig ikke har oversikt over omfanget.

Brannvesen og branntog er i gang med slukking, men har ikke kontroll.

Vurderer å evakuere boliger

Politiets innsatsleder Ståle Fuglaas opplyser at de vurderer å evakuere tre boliger ved Nisterud stasjon som følge av røyken fra skogbrannen.

Klokken 16.30 meldte politiet at det ikke er fare for spredning til bebyggelse.

Sender brannhelikopter, fly og drone

Klokken 17.30 opplyser politiet at brannhelikopter har ankommet området. Omfanget av skogbrannen er fremdeles usikker. Det meldes om vanskelige slukkeforhold, ettersom det er bratt og ulendt terreng i området.

Tor Inge Dale i brannvesenet opplyser til Vardens journalist på stedet at de sender drone og fly over området for å sjekke omfanget av brannen. De er nå i ferd med å skaffe en oversikt over adkomstveier til området.

Brannvesenet har også tatt kontakt med folk som har god lokalkunnskap. Grunneier Leopold Løvenskiold er på stedet og bistår brannvesenet med kart og lokalkunnskap om stier og terreng.

– Vi trenger nærmere informasjon om hvordan terrenget er i området, sier innsatsleder Dale.

BaneNor melder på Twitter at de bistår med brannvogn og mannskap i slukkingsarbeidet, ettersom brannen er i nærheten av Bratsbergbanen.

Røde Kors Skien er på plass med 10 personer for å hjelpe brannvesenet i slukkningsarbeidet.

Stengt vei

Fylkesvei 44, Valebøveien, er stengt inntil videre, ifølge Statens veivesen.

– Valebøvegen må stenges på grunn av røyk. Vi ber bilister i området ta hensyn til dette, melder politiet .

Brannen ble meldt inn til politi og brannvesen litt før klokken fire søndag ettermiddag.

Varden oppdaterer saken.