Skogbrann på fylkesgrensa - brannhelikopter rekvirert

110-sentralen i Telemark melder om skogbrann på fylkesgrensa mellom Agder og Telemark. 31.07.2018 kl 15:14 (Oppdatert 16:37)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Nissedal brannvesen reiser på skogbrann, Uvdalsvatn, melder 110-Telemark på Twitter klokken 15.09.

Uvdalsvatn ligger ved grensa mellom Gjerstad og Nissedal, Gjerstad kommune, og det var Gjerstad og Vegårdshei brannvesen som først rykket ut.

– Nå er brannmannskap fra både Gjerstad og Nissedal i aksjon på stedet. Skogbrannhelikopter er rekvirert og har ankommet, sier underbrannmester Stian Frislie ved 110-sentralen Telemark.

Agder 110 melder at nok et skogbrannhelikopter er på vei for å bistå i slukningsarbeidet. Brannhelikoptrene er rekvirert fordi det er svært ulendt terreng i området.

– Da vi ankom brant det på et område på 300 meter ganger 500 meter. Det har mest sannsynlig økt nå, sier operatør for 110 Agder, Kristoffer Thomassen til Fædrelandsvennen.

