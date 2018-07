Skogbrann på fylkesgrensa - to brannhelikoptre bistår SKOGBRANN: Dette bildet tok skogbrannhelikopteret da det ankom området mellom Nissedal og Gjerstad tirsdag ettermiddag. (Foto: Skogbrannheli ) annonse Brannhelikoptre har klart å få bukt med mesteparten av skogbrannen på fylkesgrensa mellom Agder og Telemark. Rundt 100 mål skog har brent. 31.07.2018 kl 15:14 (Oppdatert 18:12)

SISTE: – Helikopter er straks ferdig med å slå ned største delen av brannen. Mannskaper jobber videre med slukking en god stund fremover. Det er ca. 100 mål som er brent pr.nå, melder 110 Agder klokken 17.30.

Nissedal brannvesen reiser på skogbrann, Uvdalsvatn, melder 110-Telemark på Twitter klokken 15.09.

Uvdalsvatn ligger ved grensa mellom Gjerstad og Nissedal. Det var Gjerstad og Vegårdshei brannvesen som først rykket ut etter melding om røyk fra området i 14-tiden.

– Nå er brannmannskap fra både Gjerstad og Nissedal i aksjon på stedet. Skogbrannhelikopter er rekvirert og har ankommet, sier underbrannmester Stian Frislie ved 110-sentralen Telemark.

To skogbrannhelikoptre bistår

Agder 110 melder at nok et skogbrannhelikopter er på vei for å bistå i slukningsarbeidet. Brannhelikoptrene er rekvirert fordi det er svært ulendt terreng i området.

Området hvor det brenner er i Solhomfjell naturreservat.

– Det ble meldt om 300 ganger 500 meter med brann da vi ankom stedet, men dette har spredd seg og blitt en del større. Det er ganske god trekk, sier operatør for 110 Agder, Kristoffer Thomassen til Agderposten klokken 16.45.

Meteorologene har meldt om en lett bris, men siden brannen befinner seg på toppen av et hei-området blåser det ekstra.

Brannhelikopteret meldte sin ankomst på stedet klokken 15.30. Det andre helikoptret er på vei, og ventes å være fremme klokken 17.30.

I tillegg jobber cirka 20 mann fra Østre Agder brannvesen og enkelte mannskaper fra Treungen på brannstedet. Inntil videre er det Østre Agder brannvesen som har kommando over oppdraget.

Mannskap må flys inn

Selve terrenget sies å være svært ufremkommelig, uten bilvei i umiddelbar nærhet.

– Det er veldig ufremkommelig, og vi jobber med å ta oss inn i området. Mannskaper og utstyr må flys inn, sier Thomassen.

Han forteller at bakkemannskapene er på brannstedet, men at de klokken 16.45 ikke har fått koblet slangene på vann og begynt slukking fra bakken.

Varden kommer tilbake med mer.