Skoleelev kjørte bil i narkorus gjennom Skien annonse En 18 år gammel mann fra Skien kjørte bil i narkotikarus fra Åfoss til Nenset i vinter. Nå må han ta straffen. 10.07.2018 kl 07:35 (Oppdatert 07:37)

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998

Den unge mannen ble stanset av politiet på Circle K-stasjonen på Nenset 18. februar i år. Blodprøvene viste at han var påvirket av THC, som er virkestoffet i hasj og marihuana. Konsentrasjonen tilsvarer en alkoholpromille på 1,2, ifølge en fersk dom fra Nedre Telemark tingrett.

For nå er den unge bilføreren domfelt for kjøreturen og for besittelse av en «joint» - altså en rullet sigarett med cannabis. Straffen ble 15 dagers ubetinget fengsel og 10.000 kroner i bot.

Hadde en vanskelig periode

I retten forklarte 18-åringen at han angret og at han hadde en vanskelig periode i vinter da den ulovlige kjøreturen fant sted. Han tilsto at han hadde kjørt bilen i påvirket tilstand.

Dommerfullmektig Katrine Levie Klaveness Trønsdal skriver at «retten finner det positivt at siktede har lært av hendelsen og ikke vil gjøre det igjen.» Hun mener likevel ikke det er grunnlag for å gjøre noe unntak fra regelen om at kjøring i en såpass beruset tilstand skal føre til fengselsstraff. I tillegg mister 18-åringen førerkortet for en periode på 20 måneder.

I ettermiddagsrushet

Dommeren påpeker også at 18-åringen hadde en passasjer i bilen og at kjøringen fant sted like før klokka 16 om ettermiddagen, når det er flust av annen trafikk på veiene.

«Dette øker risikoen for at uhell kan inntreffe. På den andre siden foreligger det ikke opplysninger i saken om at det oppsto konkrete faresituasjoner utover den fare som ruspåvirket kjøring generelt medføre,» heter det i dommen.