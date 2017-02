Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Skrudde av og stjal bakdører på varebil

I løpet av natten har kjeltringer gått grådig til verks mot en varebil som stod parkert på Kjørbekk i Skien. 08.02.2017 kl 06:26 (Oppdatert 06:28)

Per Arne Rennestraum

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Da en ansatt kom på jobb i Bedriftsvegen 88 i dag tidlig ble det fort klart at noe manglet. Bakdørene til den hvite bilen av merket Mercedes Sprinter er skrudd av. Det er også stjålet en bilstereo fra den samme bilen. Politiet meldte om tyveriet klokka 0525 onsdag morgen. De har vært på stedet og sikret spor.