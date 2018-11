Skuffet Bekkevold bekymret for små partilag STØTTET: Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (til venstre) har støttet partileder Knut Arild Hareide i hans råd om at partiet må forsøke å danne regjering med Ap og Sp. Slaget ble tapt på landsmøtet fredag. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) annonse Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold sørger over å ha tapt både veivalget og en partileder. Han er bekymret for partilagene utenfor KrFs kjerneområde. 02.11.2018 kl 18:52

NTB

– Jeg kjenner på en stor skuffelse. Vi tapte en sak hvor mange av oss har investert mye krefter for å vinne fram. Men så er det en dobbel sorg, i det at Knut Arild har varslet at han går av som partileder. Det kjennes så tungt, for han har vært en utrolig dyktig partileder med fantastiske lederegenskaper, sier Bekkevold til NTB.

Bekkevold støttet partileder Knut Arild Hareides syn om at partiet skulle forhandle om regjeringsmakt med Ap og Sp. Han mener imidlertid at debatten fram til veivalget har vært god.

Han forstår bekymringen i fylkeslag utenfor KrFs kjerneområde på Sør- og Vestlandet for at de kommer til å miste viktige folk som har stått på lister og sittet i partiorganer.

– Helt klart. Nå håper jeg KrFs ledelse reiser rundt til partiene som ikke er på Stortinget og rett og slett gjør det de kan for å holde laget sammen også i fylker som har varslet at de kommer til å slite. Der må partiledelsen tar et ansvar.

– Hvordan skal de som ikke har tro på regjeringsprosjektet, med troverdighet stå på stand neste år?

Det kan jeg ikke gi noe godt svar på, sier Bekkevold, som likevel lover at han skal gjøre sitt for å minne om at partiets politikk er det viktigste.

Han avviser at partiet har gitt fra seg sitt viktigste forhandlingskort før forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre er kommet i gang, ved å signalisere så sterkt at KrF vil inn i regjering.

– Jeg er glad for at partiledelsen har vært nøye med å si at man skal sondere, sier han, og mener det fortsatt kan være en mulighet å bli i opposisjon eller sondere med venstresiden.

– Hvis ikke vi får nødvendig gjennomslag, hvorfor skal vi gå i regjering da? spør han.