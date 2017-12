Skulle tøffe seg – bensinpumper gikk i svart annonse Den 18 år gamle bilisten skulle tøffe seg, men det gikk ikke så bra. 29.12.2017 kl 06:29 (Oppdatert 06:32)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Unggutten ble fratatt lappen etter at han sladdet med bilen og dunderet inn i en strømboks ved Uno X på Kjørbekk i Skien. Det endte med at bensinpumpene gikk i svart. Politiet lot seg ikke imponere over kjøreegenskapene og sørget for at 18-åringen den nærmeste tiden må nøye seg med å skli på beina.

Det var klokka 00.40 i natt at episoden fant sted.