Skulle trene på banen – så smalt det i sikringsskapet annonse Det ble litt dramatikk, men lite med fotballtrening for Skidars guttelag (10/11 år) mandag kveld. Det sørget en brann i banens sikringsskap for. 23.01.2017 kl 19:25

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Lagleder Vegard Moen sier at de ikke hadde kommet i gang med treninga før banen ble mørklagt.

– Vi skulle til å starte treninga da det plutselig smalt fra sikringsskapet med gnister. Så ble det helt mørkt på banen og det kom røyk fra skapet og luktet svidd, sier lagleder Vegard Moen.

God stemning med brannbiler

Det skulle vise seg at det var en sikring til banens flomlysanlegg som hadde gått. Dermed ble det vanskelig å få gjennomført noen fotballtrening, uten at de unge spillerne deppet over det.

– Brannvesenet ble tilkalt og de ble god stemning da brannbilene kom. Flere av gutta sa at de synes det var kult å ha opplevd sin første brann, selv om "brann" kanskje er å ta litt hardt i, sier Moen.

– Ikke alle er skuffet

Isteden for trening måtte dermed guttenes foreldre bli varslet for å hente sine respektive sønner. For Moen ble det heller ikke noen trening med sitt Oldboys-lag.

– Jeg hadde planer om å være på banen her i flere timer i dag, jeg. Men det blir ikke mulig å spille fotball her når det ikke er lys på banen. På Oldboys-laget er det sikkert ikke alle som er veldig skuffet over at det ikke blir noen trening, sier Moen mens han ler.

Skagerak Energi var mandag kveld på stedet, og Moen sier at han regner med at banen er klar til bruk igjen allerede tirsdag.