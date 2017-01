Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Sladdet med bilen på vinterføre – endte på taket midt på brua PÅ TAKET: Bilen havnet på taket etter at sjåføren mistet kontrollen. (Foto: Knut Heggenes) Lekte seg på nysnøen. Så gikk det galt. 06.01.2017 kl 17:43 (Oppdatert 18:42)

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03 Politi, brannvesen og ambulanse rykket fredag ettermiddag ut til en ulykke på Notodden. – Det har vært en trafikkulykke på Reshjemvegen, opplyser 110 Telemark på Twitter. Havnet på taket Ifølge politiet er det ved ved Yli bru i nærheten av flyplassen på Notodden at ulykken skjedde. – En bil har havnet på taket, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst polititdistrikt. Mistet kontrollen Ulykken skal ha skjedd etter at føreren mistet kontrollen på bilen. – Bilen skal ha fått en sladd, og sjåføren mistet kontrollen. Deretter veltet den rundt og havnet på taket midt på brua, sier Røilid. Én i bilen Ifølge vitner skal sjåføren ha lekt seg på det sleipe føret i forkant av ulykken. – En mann i 20-årene satt bak rattet, sier Røilid. Kjørt til legevakt Han skal ikke ha blitt alvorlig skadet i velten. – Sjåføren blir tatt med til legevakta for en sjekk, men det skal ha gått greit, sier Røilid. Store skader på bilen Bilen gikk det verre med. – Det er store materielle skader og den må berges. Det hadde også lekket litt drivstoff fra bilen, sier Røilid. Mistet lappen og blir anmeldt At ulykken skjedde etter lek-kjøring på nysnøen er ikke noe politiet ser blidt på. – Førerkortet hans ble inndratt og han blir også anmeldt for dette. Det er ulovlig og totalt uakseptabelt med slik kjøring på offentlig vei, og når det ender med en ulykke må vi reagere. Vi ser alvorlig på dette, sier Røilid.