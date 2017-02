Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

- Slått ned av to ukjente

Havnet i slåsskamp med to ukjente, som stakk fra stedet.

12.02.2017 kl 08:31

Sindre Omenås

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631

Litt før klokken 03 natt til søndag fikk politiet melding om at noen slo og sparket en mann ved bensinstasjonen på Rugtvedt i Bamble. Mannen skal ha bli slått hardt i bakhodet, men er ikke alvorlig skadet. Han sier til politiet at dette var for han ukjente personer, som etter angrepet forlot bensinstasjonen i en blå Volvo V70. Politiet søkte etter bilen, som hadde retning Stathelle eller Herre, uten å lykkes. De ønsker å komme i kontakt med personer som så hendelsen.