Slått ned etter trafikkuhell SKADET: Sigurd Klomsæt fikk tydelige skader i ansiktet etter voldspisoden. (Foto: Privat) SLÅTT NED: Sigurd Klomsæt ble slått ned av en bilist i Oslo onsdag. (Foto: NTB Scanpix) annonse Den profilerte advokaten Sigurd Klomsæt ble slått ned etter en kollisjon i Oslo onsdag ettermiddag. 15.03.2018 kl 07:44 (Oppdatert 08:32)

NTB

Forsvarsadvokaten forteller til NRK at han kjørte på Bjerke i Oslo da han oppdaget en bil i motsatt kjørefelt.

– Jeg ser at det blir for smalt, men han kjører likevel på. Jeg hadde bilene på min side, så den tar jeg. Jeg mente å rygge, for jeg står ikke stille for å bli påkjørt, sier Klomsæt. Han sier det oppsto en situasjon der den andre sjåføren ble svært aggressiv, og at mannen fulgte etter ham etterpå. Ved en butikk i nærheten kal mannen ha blitt enda hissigere.

– Der kom han helt oppi meg, så vet jeg ikke mer før jeg våknet av at jeg sto og snakket med en dame som sa hun hadde skreket høyt. Det gjorde visst at han stakk av gårde, forteller Klomsæt, som sier han ikke så slagene komme.

Operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt bekrefter at de fikk melding om at en person hadde blitt slått ned i etterkant av en påkjørsel.

– Det er utøvd vold, noe som er alvorlig i seg selv. Det er særlig problematisk at det skal utarte sånn i forbindelse med en situasjon i trafikken, sier Skott.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med eieren av den andre bilen.